Kim Rossi Stuart, papà eroe: il figlio cade nel Tevere e lui lo soccorre (Di giovedì 27 gennaio 2022) Momenti di grande paura per l’attore Kim Rossi Stuart e sua moglie Ilaria Spada. Una semplice passeggiata lungo la pista ciclabile ai lati del Tevere in una giornata felice in famiglia avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia che, però, è stata evitata dall’attore stesso che ha salvato prontamente il piccolo dall’incidente. Kim Rossi Stuart, un papà eroe per suo figlio Attimi di terrore per l’attore Kim Rossi Stuart, sua moglie Ilaria Spada e i loro figli Ettore e Ian, rispettivamente di undici e tre anni. Stavano trascorrendo una comunissima giornata in famiglia, godendosi tutti insieme una passeggiata sul lungoTevere di Roma, quando è accaduto ciò che ha portato l’attore a reagire prontamente ... Leggi su dilei (Di giovedì 27 gennaio 2022) Momenti di grande paura per l’attore Kime sua moglie Ilaria Spada. Una semplice passeggiata lungo la pista ciclabile ai lati delin una giornata felice in famiglia avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia che, però, è stata evitata dall’attore stesso che ha salvato prontamente il piccolo dall’incidente. Kim, unper suoAttimi di terrore per l’attore Kim, sua moglie Ilaria Spada e i loro figli Ettore e Ian, rispettivamente di undici e tre anni. Stavano trascorrendo una comunissima giornata in famiglia, godendosi tutti insieme una passeggiata sul lungodi Roma, quando è accaduto ciò che ha portato l’attore a reagire prontamente ...

Piergiulio58 : Il figlio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada scivola nel Tevere: l’attore lo salva- - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un brutto spavento per l'attore e regista Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada, l'attrice in dolce attesa del terzo figli… - romalifenews : Fulmineo l'intervento dell'attore - CasilinaNews : Disavventura per l'attore romano #KimRossiStuart e sua moglie #IlariaSpada -