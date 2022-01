Advertising

Atletica, #Jacobs il divo decolla a Tenerife, tra bagni e tatuaggi. 'Ora il record europeo dei 60'

Il triangolo ha lati corti: dentro ci si muove a piedi. Negli angoli ci sono albergo, stadio e palestra. Il primo, un tre stelle di grandi dimensioni, ha da poco festeggiato i quarant'anni. Lusso e ...Io sono un atleta, non un". E, come tutti i ragazzi della sua età, con tanti hobby - dai manga ... Con Filippo Tortu è stato compagno di stanza, con Marcellha condiviso momenti importanti e ...Generali, Del Vecchio, Caltagirone, Draghi, Cairo, Commisso, Fedez, Jacobs e non solo. Pillole di rassegna stampa nei tweet di Michele Arnese, direttore di Startmag CARTOLINA PANDEMICA DALL'INDIA http ...E' scontro tra il campione olimpico Marcell Jacobs e l'agenzia di Fedez che ne curava l'immagine. A riportare la notizia è il 'Sole 24 Ore' del 20 gennaio.