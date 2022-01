In New Amsterdam 4 Helen e Max si dicono addio per il bene dell’ospedale? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le cose si fanno complicate in New Amsterdam 4 tra Helen e Max, almeno in teoria. Chi ha seguito il finale della terza stagione sa bene che il nostro dottore ha mollato gli ormeggi con Helen e ha deciso di seguirla poi alla volta di Londra per dimostrarle il suo sentimento e vivere finalmente il loro amore lontano dalla routine e dagli impegni di tutti i giorni. Per sfortuna, però, il loro momento è finito, almeno in teoria, da quanto abbiamo visto nel nuovo episodio del medical drama in onda negli Usa. ATTENZIONE SPOILER! Dopo aver assistito a quanto siano diventate terribili le cose al New Amsterdam sotto la sorveglianza di Veronica, Helen ha chiesto a Max di non tornare a Londra con lei per rimanere è combattere la sua battaglia. Tutti i loro amici e colleghi stanno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le cose si fanno complicate in New4 trae Max, almeno in teoria. Chi ha seguito il finale della terza stagione sache il nostro dottore ha mollato gli ormeggi cone ha deciso di seguirla poi alla volta di Londra per dimostrarle il suo sentimento e vivere finalmente il loro amore lontano dalla routine e dagli impegni di tutti i giorni. Per sfortuna, però, il loro momento è finito, almeno in teoria, da quanto abbiamo visto nel nuovo episodio del medical drama in onda negli Usa. ATTENZIONE SPOILER! Dopo aver assistito a quanto siano diventate terribili le cose al Newsotto la sorveglianza di Veronica,ha chiesto a Max di non tornare a Londra con lei per rimanere è combattere la sua battaglia. Tutti i loro amici e colleghi stanno ...

