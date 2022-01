Hbo vola e supera le attese con 74 milioni di abbonati (Di giovedì 27 gennaio 2022) Hbo arriva a 74 milioni di abbonati ItaliaOggi, pagina 16, di Marco Livi. Hbo supera le attese e chiude il 2021 con 73,8 milioni di abbonati alla piattaforma on demand di WarnerMedia, che comprende anche il servizio Hbo Max e le stime davano invece a una quota complessiva di 70-73 milioni. I nuovi sottoscrittori sono stati, anno su anno, 13,1 milioni in tutto e 5,3 milioni nei soli Stati Uniti, spingendo il dato sul mercato nazionale a quota 46,8 milioni. Così crescono del 15,4% i ricavi della società che fa capo al gruppo tic AT&T, fino ai 9,9 miliardi di dollari (pari a 8,8 miliardi di euro), anche grazie al fatturato dei servizi Hbo e Hbo Max per quasi 2 miliardi di dollari (1,8 mld di euro, a +11,5%). Si ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 27 gennaio 2022) Hbo arriva a 74diItaliaOggi, pagina 16, di Marco Livi. Hbolee chiude il 2021 con 73,8dialla piattaforma on demand di WarnerMedia, che comprende anche il servizio Hbo Max e le stime davano invece a una quota complessiva di 70-73. I nuovi sottoscrittori sono stati, anno su anno, 13,1in tutto e 5,3nei soli Stati Uniti, spingendo il dato sul mercato nazionale a quota 46,8. Così crescono del 15,4% i ricavi della società che fa capo al gruppo tic AT&T, fino ai 9,9 miliardi di dollari (pari a 8,8 miliardi di euro), anche grazie al fatturato dei servizi Hbo e Hbo Max per quasi 2 miliardi di dollari (1,8 mld di euro, a +11,5%). Si ...

