GF Vip, Lulù e il sogno premonitore: la coincidenza è da brividi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Settimana scorsa Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare la casa del GF Vip per pensare alla sua salute e riprendere in mano la sua vita e i suoi impegni professionali. LEGGI ANCHE : — GfVip, la stanza di Manuel a chi spetta ora? La richiesta a gran voce degli utenti Con Lulù si sono detti solo arrivederci, in attesa di vivere la loro grande storia d’amore lontano dalle telecamere. I due, soprattutto negli ultimi mesi, sono apparsi fortemente connessi l’uno all’altra. Un sogno premonitore di Lulù – ancora all’interno della casa e isolata con le informazioni dall’esterno – ne dà dimostrazione: la principessina infatti ha sognato Manuel mangiare una pizza con sua sorella Clarissa, e non può sapere che la cosa è successa davvero nella realtà. La coincidenza che dimostra la connessione tra ... Leggi su funweek (Di giovedì 27 gennaio 2022) Settimana scorsa Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare la casa del GF Vip per pensare alla sua salute e riprendere in mano la sua vita e i suoi impegni professionali. LEGGI ANCHE : — GfVip, la stanza di Manuel a chi spetta ora? La richiesta a gran voce degli utenti Consi sono detti solo arrivederci, in attesa di vivere la loro grande storia d’amore lontano dalle telecamere. I due, soprattutto negli ultimi mesi, sono apparsi fortemente connessi l’uno all’altra. Undi– ancora all’interno della casa e isolata con le informazioni dall’esterno – ne dà dimostrazione: la principessina infatti ha sognato Manuel mangiare una pizza con sua sorella Clarissa, e non può sapere che la cosa è successa davvero nella realtà. Lache dimostra la connessione tra ...

