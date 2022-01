Furti e rapine nei distretti Asl, condannati tre giuglianesi (Di giovedì 27 gennaio 2022) rapine nei distretti dell’Asl Napoli 2 nord, condannati 3 giuglianesi. Sono ritenuti responsabili di vari colpi, commessi o tentati, per asportare il denaro che si trovava all’interno del “Totem” o “Punto Giallo”, cioè il sistema automatizzato per il pagamento dei ticket. IL COLPO ALL’ASL DI AFRAGOLA La condanna arriva in particolare per la rapina al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022)neidell’Asl Napoli 2 nord,. Sono ritenuti responsabili di vari colpi, commessi o tentati, per asportare il denaro che si trovava all’interno del “Totem” o “Punto Giallo”, cioè il sistema automatizzato per il pagamento dei ticket. IL COLPO ALL’ASL DI AFRAGOLA La condanna arriva in particolare per la rapina al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Furti rapine Arrestati i responsabili delle rapina ai danni di quattro donne sul lungomare di Paestum Si tratta di un 24enne extracomunitario e di un 20enne capaccese, entrambi pregiudicati con precedenti per furti, ritenuti gli autori di due rapine a mano armata avvenute sul medesimo tratto di costa.

Furti e rapine ai coetanei, arrestato un minorenne mestrino Il minore è ritenuto responsabile, unitamente ad altre due persone già colpite da ordinanza di custodia cautelare, di alcune rapine e furt i commessi a Mestre nei mesi di settembre e ottobre 2021. In ...

Furti e rapine in casa e nei centri commerciali, scatta l’espulsione MonzaToday Carabinieri, operazione anti-droga: hashish in un tubo di plastica Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere tesi a contrastare e reprimere l’attività criminale su tutto il territorio dell’Alto ...

Carabinieri, operazione anti-droga: 40gr in un tubo di plastica Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere tesi a contrastare e reprimere l’attività criminale su tutto il territorio dell’Alto ...

