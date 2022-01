F1: Charles Leclerc e Carlos Sainz ancora impegnati a Fiorano. “Tifosi fantastici” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Seconda di tre giornate in quel di Fiorano per la Ferrari e i suoi piloti che stanno scaldando i motori verso l’inizio della nuova stagione di F1. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno potuto testarsi sulla SF71H del 2018 davanti ad un gran pubblico, presente nonostante le temperature gelide. Il commento dell’iberico: “Esattamente un anno fa effettuavo i miei primi giri su una Ferrari e devo dire che anche se molte cose sono cambiate, visto che ora conosco tutti e mi sento davvero a casa, girare qui è sempre qualcosa di speciale. Mi ha fatto molto piacere vedere così tanti nostri Tifosi ai bordi della pista e per questo ho voluto andare a salutarli quando ho finito la mia sessione”. Le parole di Leclerc: “I nostri sostenitori sono speciali. Oggi fa veramente freddo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Seconda di tre giornate in quel diper la Ferrari e i suoi piloti che stanno scaldando i motori verso l’inizio della nuova stagione di F1.hanno potuto testarsi sulla SF71H del 2018 davanti ad un gran pubblico, presente nonostante le temperature gelide. Il commento dell’iberico: “Esattamente un anno fa effettuavo i miei primi giri su una Ferrari e devo dire che anche se molte cose sono cambiate, visto che ora conosco tutti e mi sento davvero a casa, girare qui è sempre qualcosa di speciale. Mi ha fatto molto piacere vedere così tanti nostriai bordi della pista e per questo ho voluto andare a salutarli quando ho finito la mia sessione”. Le parole di: “I nostri sostenitori sono speciali. Oggi fa veramente freddo, ...

