Delia Duran | “storia con una famosa” E la regia GF Vip stacca subito

(Di giovedì 27 gennaio 2022)al GF Vip 6 è arrivata da pochi giorni ma a parte la questione Alex Belli, che comunque resta argomento cardine delle sue conversazioni, si è aperta molto con le nuove coinquiline. Soprattutto con Miriana Trevisan, con cui ha stretto rapporti sin dal suo ingresso nella Casa. Ma anche con Soleil Sorge, a cui dopo l’ultima diretta (quella in cui l’attore è stato allontanato dallo studio GF Vip 6) ha spiegato di essere attratta anche dalle donne. “Ci siamo divertiti, il giorno del compleanno di Alex abbiamo fatto una sco… con una mia amica”, ha detto a bassa voce alla sua ‘rivale’ in amoredopo la puntata andata in onda lunedì 24 gennaio 2022.ha avuto unacon la vip “Io sono fatta così, mi piacciono anche le donne. Lo dico ...

Lulù "voce del popolo" Selassiè si è rotta le scatole del triangolo artistico che vede protagonisti, Alex Belli e Soleil Sorge . Per questo motivo ha fatto una proposta per l'appuntamento live di domani sera con il Grande Fratello Vip . Lulù Selassiè, proposta per "sabotare" il ......e Soleil Sorge . Lulù Selassié contro Alex Belli, Soleil Sorge eLulù ha deciso di sabotare il Grande Fratello Vip . Il motivo? La giovane principessa si è stancata di ...Ancora una dichiarazione ha lasciato senza parole il popolo del web: quella fatta da Delia Duran a Soleil Sorge. Ancora una volta al centro del gossip vi sono i protagonisti indiscussi di questa ...La modella venezuelana ammette di aver avuto una storia con una donna molto famosa ma non rivela il nome: chi sarà la donna misteriosa?