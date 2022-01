Daniela Carnevale, una ricercatrice Neuromed è editor di Hypertension, prestigiosa rivista scientifica Usa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Daniela Carnevale, componente del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università Sapienza di Roma e del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale del Neuromed, è stata nominata editor della prestigiosa rivista scientifica Hypertension.Unica italiana presente tra gli editors di Hypertension, Daniela Carnevale entra a parte di una nuova sezione del comitato editoriale, definita “Early career editors”, che mira a promuovere la formazione dei ricercatori più giovani nel processo editoriale scientifico. Organo dell’American Heart Association, la rivista Hypertension copre tutti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022), componente del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università Sapienza di Roma e del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale del, è stata nominatadella.Unica italiana presente tra glis dientra a parte di una nuova sezione del comitatoiale, definita “Early careers”, che mira a promuovere la formazione dei ricercatori più giovani nel processoiale scientifico. Organo dell’American Heart Association, lacopre tutti ...

Advertising

casertafocus : MEDICINA - Ricercatrice Neuromed entra a far parte degli 'editors' della rivista scientifica 'Hypertension': è la p… - NeuromedIRCCS : Daniela Carnevale è stata nominata come uno degli Editori della prestigiosa rivista scientifica Hypertension.… - amolivenews : La professoressa Daniela Carnevale, Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università Sapienza di Roma e Dipartim… - moliseweb : Neuromed. La dottoressa Daniela Carnevale come uno degli Editori della prestigiosa rivista scientifica Hypertension… -