Covid, Israele: quarta dose solo agli over 18 a rischio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Israele fornirà la quarta dose ai soggetti fragili over 18, che sono a rischio per gli effetti del Covid. Lo ha deciso il direttore generale del ministero della Sanità Nachman Ash, limitando la ...

