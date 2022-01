Ciclismo, Matteo Trentin e Diego Ulissi attesi all’esordio: domenica il GP La Marseillaise (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Trentin e Diego Ulissi faranno il proprio esordio stagionale domenica 30 gennaio in occasione del GP La Marseillaise, tradizione gara di apertura del calendario ciclistico francese. Il Trentino e il toscano, compagni di squadra alla UAE Emirates, hanno scelto l’appuntamento transalpino per scaldare la gamba in questa prima parte di annata agonistica. Diego Ulissi non si limiterà all’appuntamento del fine settimana, ma prendere parte anche alla seguente breve corsa a tappe, sempre in Francia: l’Etoile de Besseges, prevista dal 2 al 6 febbraio. In quell’occasione è atteso anche il tedesco Pascal Ackermann. La formazione emiratina si sta già distinguendo in Spagna e a fine febbraio esordirà il gioiello Tadej Pogacar, vincitore ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022)faranno il proprio esordio stagionale30 gennaio in occasione del GP La, tradizione gara di apertura del calendario ciclistico francese. Ilo e il toscano, compagni di squadra alla UAE Emirates, hanno scelto l’appuntamento transalpino per scaldare la gamba in questa prima parte di annata agonistica.non si limiterà all’appuntamento del fine settimana, ma prendere parte anche alla seguente breve corsa a tappe, sempre in Francia: l’Etoile de Besseges, prevista dal 2 al 6 febbraio. In quell’occasione è atteso anche il tedesco Pascal Ackermann. La formazione emiratina si sta già distinguendo in Spagna e a fine febbraio esordirà il gioiello Tadej Pogacar, vincitore ...

