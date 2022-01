Carolina de Mónaco sustituye a la ausente Charlène en Santa Devota (Di giovedì 27 gennaio 2022) Santa Devota, patrona de Mónaco, es una de las festividades más importantes del Principado. A ellas nunca falta la familia Grimaldi, pero este año ha tenido una gran ausente: Charlène de Mónaco. Como sabemos, la esposa del príncipe Alberto se encuentra recuperando su salud en una clínica de Suiza. Por eso mismo, tanto el soberano como Un artículo de Semana.es L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022), patrona de, es una de las festividades más importantes del Principado. A ellas nunca falta la familia Grimaldi, pero este año ha tenido una grande. Como sabemos, la esposa del príncipe Alberto se encuentra recuperando su salud en una clínica de Suiza. Por eso mismo, tanto el soberano como Un artículo de Semana.es L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MonacoTribuneIT : La figlia della Principessa Carolina ha sicuramente sorpreso il pubblico durante la sfilata della collezione Haute-… - globenoteslive : Carolina di Monaco, 65 anni in bellezza ed eleganza - fiko_tm : @vale_enne O Carolina di Monaco - CHRISTINELEM007 : RT @VanityFairIt: Il terzo figlio di Carolina di Monaco e la moglie alla sfilata di Dior hanno conquistato la scena anche per il palpabile… - VanityFairIt : Il terzo figlio di Carolina di Monaco e la moglie alla sfilata di Dior hanno conquistato la scena anche per il palp… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Mónaco Charlotte Casiraghi a cavallo apre la sfilata di Chanel a Parigi ( Oltre a creare l'arredamento della mostra con i suoi riferimenti alle avanguardie degli anni Venti e Trenta, Xavier ha voluto lavorare con la figlia di Carolina di Monaco. Il suo universo artistico è ...

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam innamorati a Parigi: sono due piccioncini Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono innamorati a Parigi . La principessa 35enne, figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi , e il marito, produttore cinematografico libanese - francese 40enne, non bucano gli appuntamenti della settimana della moda che va in scena nella capitale di ...

Oltre a creare l'arredamento della mostra con i suoi riferimenti alle avanguardie degli anni Venti e Trenta, Xavier ha voluto lavorare con la figlia didi Monaco. Il suo universo artistico è ...Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono innamorati a Parigi . La principessa 35enne, figlia didi Monaco e Stefano Casiraghi , e il marito, produttore cinematografico libanese - francese 40enne, non bucano gli appuntamenti della settimana della moda che va in scena nella capitale di ...