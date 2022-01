Calciomercato Venezia: pressing alto su Lapadula, ceduto Heymans (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Come riporta Sky Sport il primo nome sulla lista del Venezia resta quello di Gianluca Lapadula del Benevento, Cordoba sta insistendo in queste ore per definire l’affare. Intanto il club lagunare sta ultimando la cessione del centrocampista Daan Heymans allo Charleroi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Come riporta Sky Sport il primo nome sulla lista delresta quello di Gianlucadel Benevento, Cordoba sta insistendo in queste ore per definire l’affare. Intanto il club lagunare sta ultimando la cessione del centrocampista Daanallo Charleroi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, il @VeneziaFC_IT insiste per #Lapadula del @bncalcio - TuttoVenezia : Il #PSG dice no anche al #Maiorca per #Dagba, resta a #Parigi #venezia #calciomercato #seriea - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO Le principali trattative del mercato di gennaio nel campionato di #SerieA - DIRETTADCM : Il #Venezia vuole chiudere per l’arrivo di Gianluca #Lapadula ?? [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers - TuttoVenezia : #Cordoba: 'Cerchiamo sicuramente un attaccante, guardiamo a tutte le opportunità, anche in Nord #Europa' #alario… -