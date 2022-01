Berlusconi in ospedale, il fratello Paolo: Ora sta meglio, ma nei giorni scorsi se l’è vista brutta (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Sta meglio, sta recuperando, ha passato giorni molto brutti, ma adesso è in ripresa”. Lo ha detto Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, uscendo dall’ospedale san Raffaele di Milano dove il Cavaliere è ricoverato da domenica. “Abbiamo parlato del Monza – prosegue l’imprenditore- il che vuol dire che sta meglio dopo la batosta”. Il fratello dell’ex premier ha avuto il Covid e oggi è andato al San Raffaele dopo il primo tampone negativo. Sulla candidatura a presidente della Repubblica del Presidente ha detto che “la salute è molto più importante, poi la politica sappiamo che è un teatrino, speriamo di essere governati bene” . L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Sta, sta recuperando, ha passatomolto brutti, ma adesso è in ripresa”. Lo ha dettodi Silvio, uscendo dall’san Raffaele di Milano dove il Cavaliere è ricoverato da domenica. “Abbiamo parlato del Monza – prosegue l’imprenditore- il che vuol dire che stadopo la batosta”. Ildell’ex premier ha avuto il Covid e oggi è andato al San Raffaele dopo il primo tampone negativo. Sulla candidatura a presidente della Repubblica del Presidente ha detto che “la salute è molto più importante, poi la politica sappiamo che è un teatrino, speriamo di essere governati bene” . L'articolo proviene da Ildenaro.it.

