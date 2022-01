Ana Mena a Sanremo: «Erano anni che ci provavo. Mi piacerebbe anche recitare in una fiction». Svelate le canzoni del duetto con Rocco Hunt (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ana Mena Due anni fa ha accompagnato sul palco dell’Ariston Riki per la cover de L’Edera e il suo ultimo singolo è una cover del tormentone sanremese Musica Leggerissima, ma la 72° edizione del Festival rappresenta per Ana Mena un vero e proprio debutto. Un sogno realizzato che cullava da tanto, perchè cresciuta con la musica italiana, alla quale il padre l’ha avvicinata fin da bambina, come ha dichiarato questa mattina in conferenza stampa: “Sono un paio di anni che ci provo, che mi piacerebbe partecipare e quest’anno finalmente è stata scelta una nostra canzone“. Nostra, ovvero sua e di Rocco Hunt, il “fratello italiano” con il quale ha condiviso hit estive di grande successo e che ha scritto per lei Duecentomila Ore insieme a Federica Abbate e Zef. E che sarà ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 27 gennaio 2022) AnaDuefa ha accompagnato sul palco dell’Ariston Riki per la cover de L’Edera e il suo ultimo singolo è una cover del tormentone sanremese Musica Leggerissima, ma la 72° edizione del Festival rappresenta per Anaun vero e proprio debutto. Un sogno realizzato che cullava da tanto, perchè cresciuta con la musica italiana, alla quale il padre l’ha avvicinata fin da bambina, come ha dichiarato questa mattina in conferenza stampa: “Sono un paio diche ci provo, che mipartecipare e quest’anno finalmente è stata scelta una nostra canzone“. Nostra, ovvero sua e di, il “fratello italiano” con il quale ha condiviso hit estive di grande successo e che ha scritto per lei Duecentomila Ore insieme a Federica Abbate e Zef. E che sarà ...

