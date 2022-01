Allegri cambia idea: rivoluzione totale, vuole solo lui adesso (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Juventus, dopo l’acquisto di Vlahovic, sembra essersi inserita nella trattativa per portare a Torino un altro giocatore. La Lazio sembrerebbe molto vicina all’arrivo di Ghoulam; sul terzino del Napoli, però, è piombata la Juventus a cui serve un giocatore in quella specifica posizione di campo. Getty ImagesL’attacco, con l’arrivo di Vlahovic, è stato decisamente sistemato; ci sono altri ruoli, però, dove la Juventus avrebbe assolutamente bisogno di rinforzi. Uno di questi è la difesa, più precisamente la corsia di sinistra. Allegri, in quella posizione, può contare su Luca Pellegrini e Alex Sandro; il problema è rappresentato dal brasiliano ed uno stato di forma ormai lontano anni luce da quello mostrato fino a due stagioni fa. Il mercato si avvicina alla conclusione ma la Juventus sembra aver individuato il profilo ideale per andare a rinforzare la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Juventus, dopo l’acquisto di Vlahovic, sembra essersi inserita nella trattativa per portare a Torino un altro giocatore. La Lazio sembrerebbe molto vicina all’arrivo di Ghoulam; sul terzino del Napoli, però, è piombata la Juventus a cui serve un giocatore in quella specifica posizione di campo. Getty ImagesL’attacco, con l’arrivo di Vlahovic, è stato decisamente sistemato; ci sono altri ruoli, però, dove la Juventus avrebbe assolutamente bisogno di rinforzi. Uno di questi è la difesa, più precisamente la corsia di sinistra., in quella posizione, può contare su Luca Pellegrini e Alex Sandro; il problema è rappresentato dal brasiliano ed uno stato di forma ormai lontano anni luce da quello mostrato fino a due stagioni fa. Il mercato si avvicina alla conclusione ma la Juventus sembra aver individuato il profilole per andare a rinforzare la ...

Advertising

genovesergio76 : RT @Sport_Fair: La #Juventus fa sul serio per la seconda parte di stagione: come cambia l'11 con l'arrivo di #Vlahovic, la soluzione princi… - Rematto4 : @marco_rogerio_ @Nathan_Gr_ @nickkwolff @lucabianchin7 @kravotz Lo capisco, è ti do ragione, magari sarà così o mag… - CalcioWeb : La #Juventus per la seconda parte di stagione: come cambia l'11 di #Allegri dopo l'arrivo di Vlahovic [FOTO] - Sport_Fair : La #Juventus fa sul serio per la seconda parte di stagione: come cambia l'11 con l'arrivo di #Vlahovic, la soluzion… - CrisInter91 : @Mordeca17105320 @AslanNerazzurro @Wazza_CN Possono comprare chi vogliono, finché allegri adotta un sistema di gioc… -