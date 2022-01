Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)DEL 26 GENNAIOORE 1935 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA ETERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALEEST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASSIA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI ALTEZZA CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DI MASCHERINA FFP2. Servizio fornito da Astral