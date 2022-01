Un Posto al Sole, addio improvviso: se ne va, non lo vedremo più (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di recente, la soap Un Posto al Sole ha visto l’uscita di scena di un protagonista. Tanti fan hanno chiesto spiegazione. La risposta non piacerà. Il momento delle cene di tanti italiani è accompagnato dalla visione di alcuni programmi. In questo caso a tener compagnia le persone è la soap di Rai 3, Un Posto al Sole. Tale prodotto tutto italiano ha attraversato diverse generazione e ancora oggi è molto seguita e amata. Fonte Google ImagesSi pensi che la prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996. Da quel momento ha sempre e puntualmente fatto compagnia alle famiglie italiane. Da quanto si può capire, tale prodotto è motivo di orgoglio per la produzione italiana. All’interno della soap, inoltre, c’è anche il caffè Vulcano che ha riscosso tanta curiosità. Soprattutto molti si chiedono dove si ... Leggi su chenews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di recente, la soap Unalha visto l’uscita di scena di un protagonista. Tanti fan hanno chiesto spiegazione. La risposta non piacerà. Il momento delle cene di tanti italiani è accompagnato dalla visione di alcuni programmi. In questo caso a tener compagnia le persone è la soap di Rai 3, Unal. Tale prodotto tutto italiano ha attraversato diverse generazione e ancora oggi è molto seguita e amata. Fonte Google ImagesSi pensi che la prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996. Da quel momento ha sempre e puntualmente fatto compagnia alle famiglie italiane. Da quanto si può capire, tale prodotto è motivo di orgoglio per la produzione italiana. All’interno della soap, inoltre, c’è anche il caffè Vulcano che ha riscosso tanta curiosità. Soprattutto molti si chiedono dove si ...

Advertising

Cristia77434433 : RT @ggyouall: questa scena direttamente da “un posto al sole” #amici21 - ggyouall : questa scena direttamente da “un posto al sole” #amici21 - caffellattestan : Al di là delle simpatie o no, mi dispiace per Sole, quando inizi a stare male con attacchi di panico e cose varie,… - AlessioCampan13 : “Se cresci senza nessuno che ti dica che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicuri d… - FOVRTIMESALADY : @__irishrose ah ma perché non farà come Franco Boschi al matrimonio di Angela e Alessandro (un posto al sole)? penso faccia più effetto -