Advertising

GonnelliLuca : Non ridete. Ue, Gualtieri nominato progressista dell'anno da fondazione Feps: «artefice del cambiamento» - eleonoramattia1 : Orgoglio per @gualtierieurope che, nominato da @FEPS_Europe persona progressista dell’anno, continua a portare alto… - luisa_chiodi : Durante il lancio dell'annuario @FEPS_Europe 2022 Roberto Gualtieri @gualtierieurope nominato persona dell'anno dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri nominato

leggo.it

Lavorerò con ancora maggiore impegno per affrontare le grandi sfide sociali ed ambientali del nostro tempo che vedono le grandi capitali in prima linea' ha commentatosui social. Leggi ...E oralancia l'sos Nel mirino specialmente i nuovi responsabili di Municipio, che ... Come responsabile del Municipio XV, ad esempio, è statoil capozona del centro de La Storta, ...Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato designato come personalità progressista dell'anno dalla Feps, Fondazione del partito socialista europeo. La notizia ...ROMA (ITALPRESS) - Roberto Gualtieri è stato designato come personalità progressista dell'anno dalla Feps, Fondazione del Partito Socialista Europeo. La ...