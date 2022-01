Trova un messaggio in bottiglia e contatta l'autrice: lanciato in mare 25 anni prima (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ha viaggiato per 25 anni e oltre mille chilometri prima di essere Trovato sulle coste scandinave il messaggio nella bottiglia che una bimba scozzese aveva affidato al mare. Aveva otto anni e una forte ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ha viaggiato per 25e oltre mille chilometridi essereto sulle coste scandinave ilnellache una bimba scozzese aveva affidato al. Aveva ottoe una forte ...

Advertising

Ari1927 : @emilianoavanti comunque se provo a mandarti un messaggio diretto non ti trova ??????? vabbè te volevo scrive in DM c… - LuciaLaVita1 : RT @OmbraDuca: Il messaggio che questi 11 consiglieri trasmettono ai lucani è tristissimo: “Per voi qui non c’è spazio; nel solco del tradi… - giulianadip : A fun fact about me is che ogni volta che qualcuno trova il suo cane o gatto morto dopo aver messo l’annuncio su fa… - OmbraDuca : Il messaggio che questi 11 consiglieri trasmettono ai lucani è tristissimo: “Per voi qui non c’è spazio; nel solco… - Teacherwhocare : Messaggio per le future sposa di Roma e provincia: all' uscita di Fiano Romano si trova l' outlet di Atelier Emè, o… -