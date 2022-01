Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappare” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Draghi ha detto che è il nonno al servizio del Paese. Adesso mi pare che voglia un Paese al servizio del nonno e che abbia scambiato l’ordine dei fattori. La Costituzione dice che è il presidente della Repubblica a nominare il presidente del Consiglio. Io invece ho l’impressione che lui sia un presidente del Consiglio che vuole scegliere il presidente della Repubblica. Sono cose che non stanno né in cielo, né in terra”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che, nel corso di “Otto e mezzo” (La7), esprime critiche caustiche nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando: “Se non ci fosse stato lui a Palazzo Chigi ma qualcun altro, gli avrebbero detto di leggersi quel piccolo libricino che si chiama Carta Costituzionale. Sinceramente non immaginavo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “ha detto che è il nonno al servizio del Paese. Adesso mi pare che voglia un Paese al servizio del nonno e che abbia scambiato l’ordine dei fattori. La Costituzione dice che è il presidente della Repubblica a nominare il presidente del Consiglio. Io invece ho l’impressione che lui sia un presidente del Consiglio chescegliere il presidente della Repubblica. Sono cose che non stanno né in cielo, né in terra”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che, nel corso di “Otto e mezzo” (La7), esprime critiche caustiche nei confronti del presidente del Consiglio Mario, sottolineando: “Se non ci fosse stato lui a Palazzo Chigi ma qualcun altro, gli avrebbero detto di leggersi quel piccolo libricino che si chiama Carta Costituzionale. Sinceramente non immaginavo che ...

