Quirinale, si bruciano rose e Casellati, cresce Mattarella bis (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un'altra votazione a "vuoto", ma al di là di quanto emerso dalle urne la giornata dà indicazioni interessanti nella corsa al Colle. La prima, evidente già da martedì sera, è che la "rosa" proposta dal ...

Libero_official : Se si bruciano tutti i nomi o se resta lo stallo, #SergioMattarella l'unica soluzione. #Quirinale2022, il retroscen… - AleRicci90 : #Quirinale La rosa dei 3 nomi della destra non è credibile, sacrificano 3 pedoni per portare avanti un’altra candi… - jckp_ : Che meraviglia vedere come s'è scaldata la timeline di Twitter all'uscita dei tre nomi del centrodestra. Bruciano m… - AndreCardi : Casini lo stanno cuocendo a fuoco lento, ma a lungo andare lo bruciano #Quirinale2022 | #Quirinale | #Quirinale22… - LoredanaMaggi_ : Se bruciano anche Casini le probabilità che Draghi vada al Quirinale aumentano -