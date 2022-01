**Quirinale: e per il cinema oggi è la volta di Mario Girotti Terence Hill** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Nello spoglio per l'elezione del Presidente della Repubblica per il cinema oggi è la volta di Mario Girotti, in arte Terence Hill. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Nello spoglio per l'elezione del Presidente della Repubblica per ilè ladi, in arteHill.

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Tutta questa paura per l’ipotesi che cada il Governo non la capisco. Fare votare i cittadini è un eserc… - CarloVerdelli : Se Putin invade l’#Ucrania si rialza il Muro di Berlino. Ma chi infila schede per il Quirinale sembra disinteressat… - lorepregliasco : Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente de… - Rosyfree74 : RT @gialupa: Ma #Draghi pensava si potesse mettere il voto di fiducia per eleggerlo #PdR? Come ha sempre fatto in nemmeno un anno di govern… - Mariari30057064 : RT @La_manina__: Volete sapere cosa ne pensa realmente Renzi di Draghi al Quirinale? Non ascoltate lui ma 'follow the renziners' (Gori, Vel… -