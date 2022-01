Questa è una donna: le mestruazioni mai discusse all’interno dei campi di concentramento (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel corso dei decenni si è parlato di tutto a proposito di ciò che succedeva nei campi di concentramento nazisti: mai di mestruazioni. Eppure c’erano anche quelle, sorpresa sorpresa. Facciamo luce sulla questione. Se Primo Levi scriveva “Se questo è un uomo…”, noi oggi scriviamo “Questa è una donna”. Queste sono le donne, e queste erano le denigranti condizioni alle quali furono costrette ad adattarsi all’interno dei campi nazisti, quando arrivava il ciclo mestruale. Le mestruazioni: un tabù storico Di ciclo non si parla mai. Gli uomini non hanno idea di come funzioni un tampone, le donne si vergognano a spiegarlo, si vergognano a chiedere apertamente un assorbente ad un’amica quando sono con altre persone. Ricordo alle superiori i passaggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel corso dei decenni si è parlato di tutto a proposito di ciò che succedeva neidinazisti: mai di. Eppure c’erano anche quelle, sorpresa sorpresa. Facciamo luce sulla questione. Se Primo Levi scriveva “Se questo è un uomo…”, noi oggi scriviamo “è una”. Queste sono le donne, e queste erano le denigranti condizioni alle quali furono costrette ad adattarsideinazisti, quando arrivava il ciclo mestruale. Le: un tabù storico Di ciclo non si parla mai. Gli uomini non hanno idea di come funzioni un tampone, le donne si vergognano a spiegarlo, si vergognano a chiedere apertamente un assorbente ad un’amica quando sono con altre persone. Ricordo alle superiori i passaggi ...

