Papa scherza su infiammazione: cosa da vecchi, non so perché a me (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Oggi non potrò andare tra voi, ho un problema alla gamba destra, si sta infiammando il legame(nto) al ginocchio": lo ha annunciato Papa Francesco a conclusione dell'udienza generale. "E' una cosa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Oggi non potrò andare tra voi, ho un problema alla gamba destra, si sta infiammando il legame(nto) al ginocchio": lo ha annunciatoFrancesco a conclusione dell'udienza generale. "E' una...

Advertising

annaracanelli1 : RT @iscaramuzzi: il papa non scende le scale a salutare i fedeli nell'aula delle udienza per un 'problema alla gamba destra', 'mi si sta in… - marioricciard18 : RT @iscaramuzzi: il papa non scende le scale a salutare i fedeli nell'aula delle udienza per un 'problema alla gamba destra', 'mi si sta in… - iscaramuzzi : il papa non scende le scale a salutare i fedeli nell'aula delle udienza per un 'problema alla gamba destra', 'mi si… - JD825M : @sbonaccini Beh, anche il 'papà' non scherza... - StefydiJ : @MaresManfred @Olasz_Baromfi @Pontifex_it Wepper scherza sempre anche con il Papa... Io mi sono permessa di svelar… -