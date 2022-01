Olimpiadi Pechino 2022, biathlon. Dorothea Wierer: “Se non vincerò una medaglia non sarò scarsa” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Cerco di viverla con calma e tranquillità, non voglio mettermi troppe pressioni come in passato, perché non ha senso. Se andrà bene sarò felicissima. Non andrà come sperato? Non fa niente: non sarò un’atleta scarsa se non andrò a medaglia. E nemmeno una brutta persona”. Così la campionessa italiana di biathlon, Dorothea Wierer, in un’intervista al Corriere dello Sport a pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Pechino 2022. Per paura di un contagio da Covid, l’azzurra ha vissuto le ultime settimane in casa col marito Stefano, senza nemmeno poter andare a trovare i genitori: “Li ho visti da lontano a Natale, però solo 5 minuti. Se parliamo di un incontro diciamo normale, bisogna tornare indietro a settembre. Problemi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Cerco di viverla con calma e tranquillità, non voglio mettermi troppe pressioni come in passato, perché non ha senso. Se andrà benefelicissima. Non andrà come sperato? Non fa niente: nonun’atletase non andrò a. E nemmeno una brutta persona”. Così la campionessa italiana di, in un’intervista al Corriere dello Sport a pochi giorni dal via delledi. Per paura di un contagio da Covid, l’azzurra ha vissuto le ultime settimane in casa col marito Stefano, senza nemmeno poter andare a trovare i genitori: “Li ho visti da lontano a Natale, però solo 5 minuti. Se parliamo di un incontro diciamo normale, bisogna tornare indietro a settembre. Problemi ...

