Napoli vs Milan – Impresa Thiaw | le due big si contendono il difensore

Advertising

marcoconterio : ?? ?? ? Il #Milan sta pensando all'acquisto di Malick Thiaw dallo #S04 ma il club di Gelsenkirchen vorrebbe tenerlo a… - dedaIux : @RobRuggio @Bubu_Inter Mettiamola così: se devono penalizzarne una a vantaggio della Juve allora non penso che sarà… - Salvo_Volpe17 : @NumerINTERi Asmo stai sottovalutando il fatto che loro giocano un campionato con un regolamento a parte. Vedremo c… - MemoriesMilan : @FrancescoOrdine Diciamo che le iscritte al ballo sono 5 ad oggi. Inter,Milan,atalanta,Napoli e juve. Dando per sco… - _andre_19__ : @NumerINTERi Deve cascare una tra atalanta Milan o Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milan

AreaNapoli.it

Ultimissime notizie di calciomercato perche si sfidano per il giovane talento Malick Thiaw dello Schalke 04 . Possibile colpo in difesa per giugno per gli azzurri.sfida il: Malick Thiaw colpo per giugno Tutte le ......00 Cuneo - Trentino Rosa 3 - 2 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Prisma Taranto - Verona 3 - 0 CALCIO - SERIE A 18:30 Bologna -0 - 2 18:30- Spezia 1 - 2 20:45 ...Il Napoli vince e convice. Cala il poker, segnando due reti per tempo, e si porta a casa il derby campano. Tre punti importanti che consentono, per il momento, di superare in classifica il Milan, che ...... finalmente Sensi: c'è l'ok dell'Inter Milan, Lazetic è arrivato in città Il Napoli prova ad anticipare per Olivera Genoa, ufficiale Piccoli Sassuolo, preso dalla Roma il giovane Ciervo Guida Tv: .