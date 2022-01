Moya: «Nadal ha perso quattro chili contro Shapovalov, era sfinito, è stato un miracolo» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A El Partidazo de Cope ieri sera è intervenuto Carlos Moya allenatore di Nadal che ha parlato a lungo di Rafa che ieri ha battuto Shapovalov agli Australian Open e affronterà Berrettini in semifinale. Moya ha detto che Nadal era morto, che era disidratato, tanto che ha perso quattro chili al termine della partita. Ovviamente sogniamo di vincere il ventunesimo Slam, spero che recuperi al 100% per la semifinale. En @partidazocope hablamos con @CharlyMoya tras la clasificación de @RafaelNadal para las semifinales del #AusOpen “Estaba muerto y pasó el milagro” “Perdió 4 kilos en el partido” “Hablamos cero del 21º Grand Slam. Soñar, claro que se sueña”https://t.co/OyWIg2cmpq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A El Partidazo de Cope ieri sera è intervenuto Carlosallenatore diche ha parlato a lungo di Rafa che ieri ha battutoagli Australian Open e affronterà Berrettini in semifinale.ha detto cheera morto, che era disidratato, tanto che haal termine della partita. Ovviamente sogniamo di vincere il ventunesimo Slam, spero che recuperi al 100% per la semifinale. En @partidazocope hablamos con @Charlytras la clasificación de @Rafaelpara las semifinales del #AusOpen “Estaba muerto y pasó el milagro” “Perdió 4 kilos en el partido” “Hablamos cero del 21º Grand Slam. Soñar, claro que se sueña”https://t.co/OyWIg2cmpq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) ...

Advertising

napolista : Moya: «Nadal ha perso quattro chili contro Shapovalov, era sfinito, è stato un miracolo» A un’emittente spagnola:… - soralhellas : @pietromichi @GaiScirea @GeorgeSpalluto Concordo, Nadal con Moya ha grandi possibilità mentre Berrettini non andrà… - Maffolo2 : @LucaMarelli72 Nadal no dai...sarà un Moya o un Ferrero ma Nadal è qualcosa che non nasce ogni generazione...l'ered… -