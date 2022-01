Massimo Ranieri a Sanremo 2022 con 'Lettera di là del mare': canzone, testo e significato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Massimo Ranieri a Sanremo 2022 con 'Lettera di là del mare'. Il cantante napoletano torna in gara al Festival dopo 25 anni, mentre nel 2020 salì sul palco dell'Ariston per duettare con Tiziano Ferro. In quell'occasione... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022)con 'di là del'. Il cantante napoletano torna in gara al Festival dopo 25 anni, mentre nel 2020 salì sul palco dell'Ariston per duettare con Tiziano Ferro. In quell'occasione...

Advertising

NekOfficial : Ci rivediamo presto... sul palco di Sanremo! Grazie dell'invito Massimo Ranieri! @Ranieri_Calone @SanremoRai… - AirinVein : Massimo Ranieri vuole un figlio a 70 anni Noi del Twitter siamo praticamente già tutte in fila - DianaSiniscalc2 : RT @dusktilldowy: non sono gianni morandi e massimo ranieri a dover seguire le regole, ma le regole a dover seguire loro - viento_y_vida : ?? Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare - Skoolsucks2 : RT @nugellae: Pinuccia sta aspettando Sanremo per tifare Massimo Ranieri -