Leggi razziali, la storia degli studenti cacciati dal liceo perché ebrei (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La vicenda dei 58 alunni e della professoressa espulsi dal Visconti di Roma nel 1938. Nella ricostruzione di Romana Bogliaccino. Pagine da rileggere. Contro la tentazione del fascismo come “dittatura gentile” Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La vicenda dei 58 alunni e della professoressa espulsi dal Visconti di Roma nel 1938. Nella ricostruzione di Romana Bogliaccino. Pagine da rileggere. Contro la tentazione del fascismo come “dittatura gentile”

Advertising

robertapinotti : Oggi si celebra la #GiornatadellaMemoria. La #Shoah, le leggi razziali, i cittadini italiani e europei che hanno su… - frida_bandini : RT @unoscribacchino: “Le leggi razziali non sono così terribili”. I #Savoia spiegati benissimo. - smiletiziano1 : RT @LGmarangon: #Giornatadellamemoria 'La mia maestra mi disse: non le ho fatte mica io le leggi razziali. Questa indifferenza fu peggio d… - vasilijivanovic : Dopo le leggi razziali torna in Ungheria e insieme a Istvàn Tòth, un altro calciatore magiaro passato per l'Italia,… - saccopaolo : @Colombo9luglio È chiaro ed evidente dal suo stesso discorso come la 'rottura' del green pass non possa essere mini… -