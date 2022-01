Le offese ad un bambino ebreo | il grave fatto di Venturina

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) All TemplatesInaudito. Indecente. Incredibile. Ma, purtroppo, reale. di Francesca Lippi A pochi giorni dal 27 gennaio, il giorno della Memoria che determina la fine della Shoah, due ragazze quindicenni in un parco di, cittadina a pochi chilometri da Livorno, hanno aggredito e insultato, colpito con sputi e preso a calci undi 12 anni. Il motivo? E’ semplice: il. “di m…, tu devi stare zitto perché sei un…devi morire nel forno...” sono solo alcune tra le frasi pronunciate dalle ragazze. Sconcertanti a dir poco. Il resto è cronaca. Il padre del ragazzo, ancora sconvolto ma determinato, non si è fermato ed ha sporto denuncia per insulti e lesioni, perché come ha dichiarato a La Nazione “Non si può scherzare su una cosa così tragica. ...

... le leggi razziali sono iniziate così', ha sottolineato il padre delebreo aggredito in ... Non riusciamo a dare una spiegazione a quelle. Non era mai successo sulla di simile. C'erano ...E suo figlio? 'Ilè chiaramente scioccato da quello che ha subito. Si può immaginare che ... Non riusciamo a dare una spiegazione a quelle'. Non era mai successa una cosa simile? 'No. C'...Un crescendo di insulti che poi sono sfociati in un pestaggio: botte in testa, calci, sputi, nell'indifferenza del resto del gruppo Ma nel gruppetto c'erano anche le due 15enni, che hanno cominciato a ...L'aggressione al bambino ebreo di 12 anni ha fatto scalpore. «Sei un ebreo di me**a… devi morire in un forno». Poi botte, sputi e altre offese e parole tremende.