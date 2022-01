L’amica geniale 3 i personaggi: Storia di chi fugge e di chi resta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ ormai tutto pronto per il ritorno in onda de L’amica geniale. Purtroppo la serie, anche a causa della pandemia, ha subito un brutto stop. Era il 3 marzo del 2020, l’Italia stava per entrare in lockdown, quando andava in onda l’ultima puntata della seconda stagione. Sembra passata una vita da quelle serate in cui c’era poco timore, c’erano solo delle preoccupazioni, ma nulla che lasciasse pensare che, due anni dopo, saremmo stati ancora in una pandemia mondiale. Due anni dopo, L’amica geniale torna con la terza stagione e ci porta indietro nel tempo, in una Italia che non immaginava ancora quello che sarebbe successo nel 2020. E’ l’Italia degli anni ’70, l’Italia che regala a Lenù, una giovane studentessa modello, grandissime soddisfazioni. E che toglie a Lila tanto. Eppure era stata lei, quella sempre più sveglia, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ ormai tutto pronto per il ritorno in onda de. Purtroppo la serie, anche a causa della pandemia, ha subito un brutto stop. Era il 3 marzo del 2020, l’Italia stava per entrare in lockdown, quando andava in onda l’ultima puntata della seconda stagione. Sembra passata una vita da quelle serate in cui c’era poco timore, c’erano solo delle preoccupazioni, ma nulla che lasciasse pensare che, due anni dopo, saremmo stati ancora in una pandemia mondiale. Due anni dopo,torna con la terza stagione e ci porta indietro nel tempo, in una Italia che non immaginava ancora quello che sarebbe successo nel 2020. E’ l’Italia degli anni ’70, l’Italia che regala a Lenù, una giovane studentessa modello, grandissime soddisfazioni. E che toglie a Lila tanto. Eppure era stata lei, quella sempre più sveglia, ...

