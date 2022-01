Infortunio Donnarumma | aggiornamento importante per il PSG

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) In casa PSG si valutano con attenzione le condizioni di Gianluigi. Il portiere azzurro sta vivendo un momento particolare. Gianluigiha vissuto un 2021 spettacolare tra successi e svolte importanti per la sua carriera. Il giovanissimo portiere ha vinto l’Europeo con l’Italia da protagonista ed è stato premiato a fine anno con il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : Donnarumma alle prese con l'infortunio che gli ha impedito di giocare nell'ultimo turno: proverà ad esserci contro… - CMercatoNews : #Psg, le condizioni di #Donnarumma preoccupano #Pochettino - serieAnews_com : ?? #Donnarumma, ecco l'entità dell'infortunio rimediato al polpaccio. Il #PSG dovrà fare a meno di lui contro il… - Fantacalcio : Psg ed Euroleghe, infortunio per Donnarumma: i tempi di recupero - imtaurusxx : @JoyaJFC bonucci e Donnarumma per infortunio -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Donnarumma

SerieANews

Se perè vero che non c'erano grandi margini di manovra, nè volontà da ambo le parti, ... E certo, perchè altrimenti non si spiegherebbe come mai dopo due mesi dall'di Kjaer e dai ...Il problema è rappresentato dall'accorso a: il portiere italiano ha saltato l'ultima gara per un problema al polpaccio e, secondo riferisce 'RMC', il responso degli esami non ha ...Donnarumma brucia le tappe. Il Paris Saint Germain ha ripreso nel pomeriggio di mercoledì gli allenamenti. Gianluigi Donnarumma, vittima di un piccolo infortunio al polpaccio des ...Donnarumma brucia le tappe Il Paris Saint Germain ha ripreso nel pomeriggio di mercoledì gli allenamenti. Gianluigi Donnarumma, vittima di un piccolo infortunio al polpaccio destro che gli ha impedit ...