Incidente sul lavoro a Rozzano, quattro operai travolti e ustionati dall’acido formico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono in totale quattro gli operai che sono rimasti feriti in un Incidente sul lavoro verificatosi oggi, mercoledì 26 gennaio, a Rozzano, nell’azienda farmaceutica Curia Global di via Monte Rosa 114/116, in località Valleambrosia. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, intorno alle 9 di questa mattina, i quattro uomini sono stati travolti da dell’acido formico a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 26 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono in totalegliche sono rimasti feriti in unsulverificatosi oggi, mercoledì 26 gennaio, a, nell’azienda farmaceutica Curia Global di via Monte Rosa 114/116, in località Valleambrosia. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, intorno alle 9 di questa mattina, iuomini sono statida dell’acidoa tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

andreapurgatori : Altro che candidati. Incidente sul lavoro: operaio 64enne precipita nel vuoto da 5 metri e muore a Pomezia… - Agenzia_Ansa : Incidente sul lavoro: un operaio di 64 anni è morto ieri a Pomezia, vicino Roma, dopo essere precipitato dal tetto… - fanpage : Morire sul lavoro a 18 anni. Il giovane era all'ultimo giorno di tirocinio per l'alternanza scuola lavoro. L'ennesi… - riotta : RT @Zeta_Luiss: Sul sito di @IDMO_it trovate un articolo di @Catediter sulle fake news diventate virali su #KobeBryant, il campione dell'NB… - ringoringhetto : Fiumicino, incidente sul viadotto di via dell’Aeroporto: ferito a terra, traffico in tilt - Sul posto gli agenti de… -