Il Politecnico di Torino apre le iscrizioni ai test d’ingresso 2022/2023

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)(ITALPRESS) – I dati sulleall’università da poco resi noti dal Mur per l’anno accademico 2021/22 vedono ildidistinguersi per una crescita in tutti i corsi di laurea del 10% circa, in controtendenza con il dato nazionale che registra invece una diminuzione netta delle immatricolazioni, dato che conferma anche comesi connoti sempre di più come una città universitaria ricca di opportunità e di servizi per gli studenti.Per tutte le aspiranti matricole per il prossimo anno accademico, a partire da ieri è attiva la procedura per effettuare la preiscrizione aldinecessaria per poter sostenere idi ingresso. Già da dicembre è possibile consultare i nuovi bandi di selezione per l’accesso ...