"Grande Fratello Vip 6", Delia Duran: "Voglio salvare la storia con Alex Belli" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I colpi di scena nella Casa del ' Grande Fratello Vip 6 ' non finiscono mai. Delia Duran parlando con Federica Calemme ritorna sulla sua storia con Alex Belli , e nonostante gli ultimi sviluppi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I colpi di scena nella Casa del 'Vip 6 ' non finiscono mai.parlando con Federica Calemme ritorna sulla suacon, e nonostante gli ultimi sviluppi ...

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - Jessiha11 : RT @milly_955: Mia opinione personale: La grande rovina di Jessica in questo grande fratello è stata entrare con le sue sorelle. #jerù - gaetano_barbati : O Jess è infoiata male anche per come guardava Alessandro a mezzo petto nudo o cerca la storia da Grande fratello e… - soleilsorge__ : RT @XrobertaX_: “Non c’è solo Soleil in questo grande fratello, ci sono altre donne.. Sonia ogni volta fa le battute adesso anche con Baru.… -