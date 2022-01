Gosens all’Inter è fatta. Marotta: “Calcio sull’orlo del baratro” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robin Gosens è un calciatore dell’Inter, la società nerazzurra lo preleva dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. Un grandissimo colpo quello dei nerazzurri che rispondono alla mossa della Juventus di prendere Vlahovic. Due delle società più indebitate dal Calcio italiano, una ha emesso un bond di 415 milioni di euro e l’altra ha ricapitalizzato per 400 milioni di euro, piazzano i migliori colpi del mercato di gennaio. È il Calcio del ventunesimo secolo, dove i debiti sono relativi, l’importante è saperli gestire sulla carta. L’Inter con Gosens si assicura un colpo di altissimo livello, perché gli permette di fortificare la squadra per la corsa scudetto. Marotta ed il sistema Calcio Intanto mentre le società indebitate continuano a spendere c’è chi come ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robinè un calciatore dell’Inter, la società nerazzurra lo preleva dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. Un grandissimo colpo quello dei nerazzurri che rispondono alla mossa della Juventus di prendere Vlahovic. Due delle società più indebitate dalitaliano, una ha emesso un bond di 415 milioni di euro e l’altra ha ricapitalizzato per 400 milioni di euro, piazzano i migliori colpi del mercato di gennaio. È ildel ventunesimo secolo, dove i debiti sono relativi, l’importante è saperli gestire sulla carta. L’Inter consi assicura un colpo di altissimo livello, perché gli permette di fortificare la squadra per la corsa scudetto.ed il sistemaIntanto mentre le società indebitate continuano a spendere c’è chi come ...

