GfVip | Manuel farà una sorpresa a Lulù per San Valentino?

I seguaci del Gf Vip hanno dovuto dire addio alla coppia formata da Lulù e Manuel, quest'ultimo infatti ha scelto di abbandonare il gioco per preservare il suo stato di salute piuttosto fragile. LEGGI ANCHE: — GfVip, Lulù lo ha fatto con Giucas: il momento commovente durante la notte La storia d'amore tra i due piccioncini però continua, e continuerà soprattutto fuori dalla casa quando anche per Lulù si spegneranno i riflettori del reality. Nel frattempo però, la principessina continua il gioco senza la sua dolce metà, che prima di uscire ha lasciato per lei delle raccomandazioni per non farlo "ingelosire"… Oltre a questo, ora i fan si aspettano una sorpresa dato che San Valentino, la festa degli innamorati per antonomasia, è alle porte.

