Gemma Galgani distrutta dal rifiuto di Massimiliano: lacrime e disperazione a U&D (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Avete presente tutte le chiacchiere che si fanno sulle soap raccontate al Grande Fratello VIP 6? Bene, a Uomini e Donne non succede lo stesso per un semplice motivo: perchè Gemma Galgani è una attrice straordinaria, strepitosa, quasi da oscar. Roba che Alex Belli dovrebbe prendere ripetizioni almeno per un paio anni. Del resto signori e signore, Torino è la patria di Centovetrine, è stata la patria de Il Paradiso delle signore, impossibile non pensare che Gemma, non abbia respirato quell'aria che l'ha resa negli anni, una numero uno. Perchè voi trovate altre spiegazioni al fatto che si possa piangere, neppure 24 dopo aver conosciuto un uomo, con un cuore in mille pezzi, con un'anima lacerata? Nessuna mente umana, potrebbe arrivare a tanto. E' chiaro che Gemma lo faccia di proposito, che ci sia un personaggi che ormai ...

