FormulaE, Mondiale 2022: i favoriti: De Vries pronto a difendere il titolo. Da Costa, Vergne, Buemi e Di Grassi chiamati a rifarsi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto è pronto da Diriyah per il primo doubleheader del Mondiale Formula E 2022. La stagione è sta per iniziare sotto i riflettori arabi che come accaduto nella passata stagione inaugureranno un campionato che si articolerà in 16 gare. Come sempre è difficile fare un pronostico alla vigilia dell’ottava stagione della categoria elettrica più famosa al mondo che dal 2021 ha ottenuto il prestigioso status di Mondiale. Regna infatti l’incertezza a partire dal nuovo format delle qualifiche che sin dal primo atto potrebbe regalare delle sorprese. L’uomo da battere è l’olandese Nick De Vries. L’ex campione della Formula 2, alfiere di Mercedes, si appresta a confermarsi al vertice della categoria. L’obiettivo non è scontato, la missione non è impossibile per un pilota che in poco tempo è diventato un punto di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto èda Diriyah per il primo doubleheader delFormula E. La stagione è sta per iniziare sotto i riflettori arabi che come accaduto nella passata stagione inaugureranno un campionato che si articolerà in 16 gare. Come sempre è difficile fare un pronostico alla vigilia dell’ottava stagione della categoria elettrica più famosa al mondo che dal 2021 ha ottenuto il prestigioso status di. Regna infatti l’incertezza a partire dal nuovo format delle qualifiche che sin dal primo atto potrebbe regalare delle sorprese. L’uomo da battere è l’olandese Nick De. L’ex campione della Formula 2, alfiere di Mercedes, si appresta a confermarsi al vertice della categoria. L’obiettivo non è scontato, la missione non è impossibile per un pilota che in poco tempo è diventato un punto di ...

