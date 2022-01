Force Blue | Flavio Briatore assolto a Genova dall’accusa di evasione fiscale sul mega-yacht confiscato che è già stato venduto all’asta

Advertising

barinewstv : Flavio Briatore assolto dall’accusa di frode: restituito lo yacht Force Blue dopo 12 anni. L’imprenditore: “E... - etrezzi : Che bello vivere in italia (minuscolo) dove si è innocenti sino a prova contraria. Briatore assolto dopo 12 anni, n… - gianfrancomanco : - Italia_Notizie : Briatore assolto, non frodò il fisco con il maxi yacht (che lo Stato ha venduto) - RenatoSavoia : RT @Corriere: Briatore assolto dopo 12 anni, non frodò il fisco con il maxi yacht (ma il Force Blue è stato venduto) -

Ultime Notizie dalla rete : Force Blue

... ha assolto Flavio Briatore e gli altri imputati nel procedimento che aveva portato al sequestro dello yacht dell'imprenditore. I giudici hanno disposto la restituzione dell'imbarcazione ...... al largo di La Spezia, il 21 maggio 2010, venne sequestrata anche la sua barca. 'Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito in questa storia conclude Briatore da Coppi Massimo ...di Redazione Cronache Una telenovela giudiziaria durata oltre 10 anni. La corte d'appello del Tribunale di Genova ha assolto oggi Flavio Briatore e altre tre persone perché il fatto non costituisce r ...Despite this, someone allegedly emailed an official complaint to her police force. She said: ‘The complaint came totally out of the blue, I was in shock and panicking because I never wanted ...