Estelle Denis célibataire | sa nouvelle vie | séparée de Raymond Domenech

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Après plusieurs années de télévision, de TF1 à L’équipe, en passant par C8,revient à ses premières amours, la radio. Depuis août 2021, elle est à la tête d’Midi, émission d’actualité et de débats diffusée sur RMC, aussi bien sur les ondes que sur le petit écran ; et la journaliste se sent comme un poisson dans l’eau. “J’ai rarement vu quelqu’un s’adapter aussi vite“, reconnaît Bérengère Bocquillon, la rédactrice en chef de l’émission. “Elle est hyper bosseuse, ne s’arrête jamais et est toujours de bonne humeur.” Pour ne rien gâcher à cetteaventure, les audiences sont au rendez-vous : 314 000 fidèles sur les ondes pour la vague d’audience novembre-décembre 2021, d’après Médiamétrie. Un succès encouragé par l’envie de changement d’, qui se ...