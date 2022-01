Emma Thompson, a 62 anni il primo nudo integrale: “E’ stata una sfida” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, “Good Luck to You, Leo Grande” vede per la prima volta Emma Thompson interpretare scene di nudo integrale. A 62 anni, 5 volte candidata all’Oscar e 2 volte vincitrice, l’attrice ha parlato al sito The Wrap della difficoltà che ha incontrato sul set, ammettendo: “È stata una sfida”, e spiegando: “L’età che ho lo rende estremamente impegnativo perché non siamo abituati a vedere corpi non trattati sullo schermo”. Nel film la l’attrice britannica interpreta il ruolo di una vedova che assume un giovane escort, perché la aiuti a scoprire la passione che non aveva mai provato durante il matrimonio. E in una scena, la vedremo far cadere l’accappatoio davanti a uno specchio, rivelando così la sua ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, “Good Luck to You, Leo Grande” vede per la prima voltainterpretare scene di. A 62, 5 volte candidata all’Oscar e 2 volte vincitrice, l’attrice ha parlato al sito The Wrap della difficoltà che ha incontrato sul set, ammettendo: “Èuna”, e spiegando: “L’età che ho lo rende estremamente impegnativo perché non siamo abituati a vedere corpi non trattati sullo schermo”. Nel film la l’attrice britca interpreta il ruolo di una vedova che assume un giovane escort, perché la aiuti a scoprire la passione che non aveva mai provato durante il matrimonio. E in una scena, la vedremo far cadere l’accappatoio davanti a uno specchio, rivelando così la sua ...

