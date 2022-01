E promette di stupire

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non c’è due senza tre, e il quattro vien da sé. Giusy Ferreri, 42 anni, è arrivata alla quarta partecipazione al Festival, dove gareggia con il brano Miele (scritta dai suoi storici collaboratori Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella). Una «ballata dalla sonorità vintage che si distingue, ha una sua magia». A dirigere l’orchestra per la cantante, dall’1 al 5 febbraio, ci sarà il Maestro Enrico Melozzi. Giusy Ferreri, carriera e famiglia guarda le foto «Lo definirei come un momento di romanticismo, un po’ retrò, spostato nel tempo», ha raccontato, «è un quadretto vintage. È completamente ...

