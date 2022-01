Demi Moore e Mila Kunis insieme nel nome di Ashton Kutcher (e tanti dollari) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vederle lì insieme su quel palco fa un po’ impressione, bisogna ammetterlo. Per la storia personale che le accomuna. Che ha fatto parlare Hollywood. E ha riempito le pagine dei rotocalchi. Ma, spiegano le malelingue, pecunia non olet. E, quindi, per un assegno a molti zero si può anche scherzare sull’uomo che ha divorziato dalla prima per sposare la seconda. Scherzare è la parola chiave. Ecco, quindi, Demi Moore e Mila Kunis protagoniste di uno spot pubblicitario in nome di Ashton Kutcher. Guardatelo qui sopra. Mila Kunis e Demi Moore insieme per una pubblicità. E no, non è un fotomontaggio. Unite nel nome di Ashton ... Leggi su amica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vederle lìsu quel palco fa un po’ impressione, bisogna ammetterlo. Per la storia personale che le accomuna. Che ha fatto parlare Hollywood. E ha riempito le pagine dei rotocalchi. Ma, spiegano le malelingue, pecunia non olet. E, quindi, per un assegno a molti zero si può anche scherzare sull’uomo che ha divorziato dalla prima per sposare la seconda. Scherzare è la parola chiave. Ecco, quindi,protagoniste di uno spot pubblicitario indi. Guardatelo qui sopra.per una pubblicità. E no, non è un fotomontaggio. Unite neldi...

