Collins ferma la Cornet | rimonta Swiatek con la Kanepi

Advertising

oktennis : Iga Swiatek ferma la corsa di Kaia Kanepi, che si era portata avanti dì un set prima di subire la rimonta avversari… - OA_Sport : #AusOpen Si ferma l'avventura di Alizé Cornet a Melbourne: vince Danielle Collins e americana in semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Collins ferma

Raggiunta la rivale sul 5 pari però lasi è rimessa a picchiare e per la francese non c'è stato nulla da fare. La statunitense ha infilato 8 degli ultimi 9 game conquistando una meritata ...Da lunedì Daniellesarà, come minimo, n.14 del mondo. Non è una che sifacilmente. La sua avversaria in semifinale ha 8 anni meno di lei ma già uno Slam nel palmares: parliamo di Iga ...La risposta di Danielle Collins travolge Alize Cornet: seconda semifinale per lei. Iga Swiatek rifiuta la sconfitta e rimonta Kaia Kanepi ...Tennis | Australian Open, Featured | I. Swiatek b. K. Kanepi 4-6 7-6(2) 6-3 Tutto l'assurdo di un match clamorosamente in bilico per oltre tre ore è racchiuso nel punto che ha deciso la ...