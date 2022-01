Casellati, l’asso nella manica di Salvini nella trattativa con Renzi e Conte per il Colle (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La triade data in pasto alla stampa, probabilmente, è servita a prender tempo. Il centrodestra, rendendo pubblici i nomi di Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti, non ha mosso neanche un petalo di rosa. La partita per il Colle, quella in cui Salvini sta assumendo sempre più il ruolo di kingmaker, tessendo le trame di trattative interne ed esterne, sembra ancora lontana dal triplice fischio. Ma il leader della Lega potrebbe avere nascosto dal proprio mazzo di carte un asso nella manica: quello di Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale. Casellati al Quirinale, l’asso nella manica di Matteo Salvini “Vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sé ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La triade data in pasto alla stampa, probabilmente, è servita a prender tempo. Il centrodestra, rendendo pubblici i nomi di Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti, non ha mosso neanche un petalo di rosa. La partita per il, quella in cuista assumendo sempre più il ruolo di kingmaker, tessendo le trame di trattative interne ed esterne, sembra ancora lontana dal triplice fischio. Ma il leader della Lega potrebbe avere nascosto dal proprio mazzo di carte un asso: quello di Maria Elisabetta Albertial Quirinale.al Quirinale,di Matteo“Vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sé ...

Advertising

neXtquotidiano : #Casellati, l’asso nella manica di #Salvini nella trattativa con #Renzi e #Conte per il Colle - GiovanniLanzi2 : Pera, Nordio, Moratti e l'asso Casellati. Guardate che dovete eleggere il Presidente della Repubblica non l'amministratore del condominio. - SerglocSergio : @MarcoBenatti_ E, l'asso nella manica, è la #Casellati #uninutilesoprammobile - famaisano : @lorepregliasco L'asso di briscola, a questo punto, è la Casellati. - maestrodistrada : In attesa di calare l’asso, Casellati!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati l’asso Casellati al Quirinale, l'asso nella manica di Matteo Salvini next