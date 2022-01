Call of Duty: i prossimi tre nuovi giochi arriveranno su PlayStation (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo un report di Bloomberg, sembra che Activision Blizzard dovrà far uscire i prossimi tre giochi di Call of Duty anche su PlayStation Vista la recente costosissima acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, è inevitabile che si finisca con il parlarne ancora, nonostante siano passati ormai diversi giorni dalla rivelazione ufficiale. Sono state ipotizzate già numerose conseguenze che potranno farsi avanti nei prossimi anni, tra cui la possibilità di vedere la rinascita di titoli ormai “defunti” di Activision Blizzard, oltre alla loro possibile trasformazione in esclusive per i sistemi Xbox. In aggiunta, c’è stata molta discussione anche riguardo il futuro del franchise di Call of Duty, che svolge senza alcun dubbio un ruolo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo un report di Bloomberg, sembra che Activision Blizzard dovrà far uscire itrediofanche suVista la recente costosissima acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, è inevitabile che si finisca con il parlarne ancora, nonostante siano passati ormai diversi giorni dalla rivelazione ufficiale. Sono state ipotizzate già numerose conseguenze che potranno farsi avanti neianni, tra cui la possibilità di vedere la rinascita di titoli ormai “defunti” di Activision Blizzard, oltre alla loro possibile trasformazione in esclusive per i sistemi Xbox. In aggiunta, c’è stata molta discussione anche riguardo il futuro del franchise diof, che svolge senza alcun dubbio un ruolo ...

