Calciomercato Inter, c’è l’accordo con l’Atalanta: in arrivo Gosens, domani le visite (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Limati gli ultimi dettagli tra Inter e Atalanta per l'arrivo a Milano di Robin Gosens, si attendono solo le visite mediche Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Limati gli ultimi dettagli trae Atalanta per l'a Milano di Robin, si attendono solo lemediche

Advertising

Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - DiMarzio : #Calciomercato, #Gosens a un passo dall’?@Inter?: ora l’incontro - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PROCEDE SPEDITA LA TRATTATIVA GOSENS. ACCELERATA PER L'ESTERNO DELL'ATALANTA #SkySport… - Mediagol : Calciomercato Inter, c’è l’accordo con l’Atalanta: in arrivo Gosens, domani le visite - fadelorabi2018 : RT @MarNelant: Più che interrogarsi su come la #Juve possa comprare #Vlahovic, ci sarebbe da chiedersi come possa l'Inter prendere #Gosens,… -