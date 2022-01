Calcio, Roberto Mancini: “Io non credo il modulo sia molto importante, vanno fatte valutazioni diverse su una squadra” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, Roberto Mancini, ha presentato in conferenza stampa lo stage di Coverciano: l’obiettivo è quello di farsi trovare pronti agli spareggi di marzo, validi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Queste le parole del tecnico degli azzurri. Il tecnico ha esordito ringraziando le società di appartenenza degli azzurri: “Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data FIFA e quindi grazie per la disponibilità. E’ uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario Balotelli rientra tra queste. Faremo due allenamenti, oggi e domani e poi la partitina venerdì mattina. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti, sono due giorni, non tanti. Proveremo cose un po’ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana di, ha presentato in conferenza stampa lo stage di Coverciano: l’obiettivo è quello di farsi trovare pronti agli spareggi di marzo, validi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Queste le parole del tecnico degli azzurri. Il tecnico ha esordito ringraziando le società di appartenenza degli azzurri: “Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data FIFA e quindi grazie per la disponibilità. E’ uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario Balotelli rientra tra queste. Faremo due allenamenti, oggi e domani e poi la partitina venerdì mattina. Proveremo un po’ di situazioni tattiche differenti, sono due giorni, non tanti. Proveremo cose un po’ ...

Advertising

OfficialASRoma : ?????? ?????????????? ???? ???????????? ?????????? ????????????, ???????????????? ???? ?????????? ??` ???????????? ???? ?????????????? ??????????. ???????? Una raccolta dei post di P… - sportal_it : Roberto Mancini non si nasconde su Mario Balotelli - sportal_it : Roberto Mancini, tre nuovi convocati per lo stage della Nazionale - AensAlbert : @CB_Ignoranza @Gazzetta_it Adani e il calcio sono nemici per natura . Ricordare le parole di quello sfigato di Robe… - Overcome_AS : Roberto è venuto a vedere una partita di calcio. Lui è tifoso della squadra A. Dopo che il arbitro ha fischiato un… -